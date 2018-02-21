كلب يحرس قبر صاحبه لمدة 12عاما بعد وفاته

برلين(صدى):

ذكرت مصادر أن كلب ألماني يُدعي (كابتن)، ظل يحرس قبر صاحبه لما يزيد على عقد كامل في مدينة فيلا كارلوس باز نفق.

كما أكدت بائعة الزهور التي تعمل بالقرب من المقبرة، إنه عُثر على (كابتن) وهو كلب حراسة ألماني يبلغ عمره 16 عامًا، ميتًا أمام قبر صاحبه بعدما عانى فترة من تردى أوضاعه الصحية.

وقد أصر الكلب المخلص على الرحيل من منزل صاحبه بعد موته في مارس عام 2006 ، حتى ظنت العائلة أن كلبهم نفق أو هرب ، ليجدوه بعدها على قيد الحياة لكنه يعيش بجانب قبر صاحبه.