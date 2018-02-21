” الأمن السيبراني ” يوقع 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم

علي القحطاني(صدى):

قام اتحاد الأمن السيبراني والبرمجة، بتوقيع 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم خلال أقل من شهر واحد تقريبًا؛ بهدف التعاون مع منظمات عالمية في مجال التكنولوجيا وأمن المعلومات.

حيث وقع الاتحاد يوم 19 فبراير الجاري مذكرة تفاهم مع شركة SANS، تشمل التبادل المعرفي ونقل التقنية وتوطين القدرات، بينما في 13 فبراير، وقع اتفاقية تعاون إستراتيجي مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، لتطوير برامج تدريبية مشتركة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

أما قبلها بيوم واحد وقع الاتحاد اتفاقية تعاون إستراتيجي مع موهبة، بهدف استقطاب الموهوبين واستغلالهم وترشيحهم في مجالات البرمجة والأمن السيبراني، كما شهد يوم 6 فبراير توقيع مذكرة تفاهم مع شركة Oracle تشمل تبادل معرفي ونقل التقنية وتوطين القدرات وتعاون إستراتيجي في الذكاء الاصطناعي.

وفي السياق نفسه، وقع الاتحاد يوف 1 فبراير اتفاقية تعاون إستراتيجي مع مسك الخيرية، بهدف العمل المشترك لتطوير المجتمع التقني وتأسيس برامج تطبيقية وبرمجية في مجالي الأمن السيبراني والبرمجة، وفي يوم 31 يناير، وقع الاتحاد أيضًا مذكرة تفاهم مع شركة Cisco تشمل التبادل المعرفي ونقل التقنية وتوطين القدرات، ومذكرة تفاهم مع شركة Microsoft لتوفير مناهج تدريبية ومناهج دراسية للاتحاد وأعضائه.

وجدير بالذكر، إنه في يوم 22 ديسمبر الماضي، أعلن تركي آل الشيخ، تغيير اسم الاتحاد السعودي للأمن الإلكتروني والبرمجيات إلى الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة بطلب من معالي المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني رئيس الاتحاد.