4 أمراض تكشف عنها العين

متابعات(صدى):

يعد ظهور الأعراض المرضية، هي إحدى طرق الجسم للتعبير عن وجود أمر غير طبيعي، حيث تُعتبر العيون، أحد الأعضاء، التي يمكنها إخبارك أنك لست على ما يرام، لذا سنستعرض بعض الأمراض التي تكشف عنها العين.

– السكتة الدماغية: إذا كنت تُعاني من الرؤية المزدوجة، المفاجئة أو المشوشة، فقد يكون هذا من علامات الإصابة بالسكتة الدماغية؛ لذلك أنت بحلجة إلى الفحص السريع لدى الطبيب.

– جفاف العين: العمل المتواصل أمام أجهزة الحاسب أو الهاتف، قد تسبب إجهاد العين أو جفافها والرؤية الضبابية، لذلك أنت بحاجة لاستخدام القطرات المرطبة والذهاب للطبيب.

– الغدة الدرقية: انتفاخ العين وتورمها، قد يكون عرض للإصابة باضطراب الغدة، الدرقية، خاصة إذا كان مصحوب بتساقط شعر الحاجب أو الرموش.

– مرض السكري: إذا كنت مريض بالسكري، فقد تُعاني من اضطراب النظر، وهو من المشاكل الشائعة التي تحتاج المتابعة، عند الطبيب وفحص قاع العين كل عدة شهور؛ للتأكد من سلامة الشعيرات الدموية.