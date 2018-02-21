5 عادات محرجة تفعلها النساء في الخفاء

متابعات(صدى):

كشفت دراسة حديثة عن عادات محرجة للنساء قد توصف بأنها أسرار مشتركة.

التلصص عبر الإنترنت

تقول الدراسة إنه من الطبيعي أن يتملكك الفضول كأنثى لمعرفة بعض الأمور عن الآخرين فتلجأين إلى التلصص عبر الإنترنت والبحث عما تودين معرفته مما يُنشر عبر فيسبوك وغيره من وسائل التواصل الاجتماعي. لكنها تحذر من الإدمان على هذا السلوك، الذي قد يسبب لك الضيق والصدمات أحيانا، لذا يتوجب تخفيف الوتيرة بالاحتفاظ ببعض الغموض في حياتك.

التقاعس عن غسل الشعر

لا داعي للقلق إن لم تعتادي على غسل شعرك يوميا أو أكثر من مرة في الأسبوع، فاستخدام الشامبو والمرطب قد يتسببان بجفاف فروة الرأس. وحسب مصففة الشعر المحترفة إليسا باديالي فإن نسيج ونوعية وكثافة الشعر هي العوامل التي تحدد مدى الحاجة لغسله. لكن في الوقت نفسه تحاشي مظهر الشعر الدهني وحاولي استخدام الشامبو الجاف للتخلص من هذه المشكلة.

عدم غسل حمالات الصدر بشكل دوري

وفقا لخبيرة الملابس الداخلية كيم كالدويل، فإن حمالات الصدر التي لا تُغسل مرارا يمكن أن تسبب بعض المشاكل، إذ تعلق بها رائحة الجسم والعرق. لكن عليك بغسلها بعد كل 5 ارتداءات، باليد وبصابون خاص لتحافظي عليها.

عض وقضم الأظافر

يحصل ذلك ربما لطول الأظافر أو لكسر أحدها ومحاولة مساواتها ببعضها أو بسبب القلق أو لأنها مجرد عادة. إن كنت تمارسين مثل هذا الفعل فعليك الإقلاع عنه وعلى الفور، وفقا لدراسة نشرت في المجلة الهندية لأبحاث الأسنان، فإن هذه الممارسة سيئة للغاية للأسنان والفك كما قد تتسبب في كسر الأسنان أو الالتهابات البكتيرية في الفم والمعدة.

إطلاق الغازات

حسب الدكتور بورنا كاشياب أخصائي أمراض الجهاز الهضمي في مايو كلينيك في روشستر فإن الرجال والنساء يفعلون هذا في المتوسط 10 – 20 مرة في اليوم. ويرى أن الأمر طبيعي وصحي للأمعاء، لكنه ينصح المرأة إن أحست بانتفاخ مفرط في البطن؛ ما يؤثر على حياتها اليومية، فعليها بتغيير نظامها الغذائي أو زيارة الطبيب للتأكد من أن الأمر ليس بالخطير.