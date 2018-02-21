أسباب آلام الظهر وطرق علاجها

متابعات(صدى):

يعاني الكثير من الأشخاص من آلام الظهر ولا يعرفون السبب ورائها، ويمكن علاج آلام الظهر من خلال العلاج الطبيعي والأدوية.

و من أسباب آلام الظهر الأوضاع الخاطئة في الجلوس والوقوف والنوم بطريقة خاطئة أيضاً.

كما أن زيادة الوزن من أكثر الأسباب التي تؤدى إلى آلام أسفل الظهر، مضيفاً أن النوم على البطن من الأشياء التي تسبب أيضاً آلام أسفل الظهر.

ويتابع أن توتر العضلات والأربطة جراء رفع شيء ثقيل أو نتيجة حركة فجائية خاطئة تسبب أيضاً آلام الظهر.

حيث أن 90% من الحالات المصابة بآلام الظهر تحتاج إلى العلاج التحفظي المتمثل في الأدوية والعلاج الطبيعي ، و يُعد أهم شيء في العلاج الطبيعي هو تقليل الألم بواسطة أجهزة معينة، علاوة على استخدام أنواع من التدليك لأسفل الظهر.

مع العلم أنه في حالات نادرة للغاية يتم اللجوء للعمليات الجراحية لعلاج آلام الظهر، حيث إن جراح العمود الفقري يجب أن يصارح مريضه قبل إجراء عملية جراحية، لأن هناك أخطار ومضاعفات من إجراء الجراحات في الظهر.