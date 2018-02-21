تراجع قيمة الصفقات العقارية بالمملكة خلال الشهر الماضي

علي القحطاني (صدى):

انخفضت قيمة الصفقات العقارية بالمملكة، خلال الشهر الماضي بنسبة 64% مقارنة بشهر ربيع الثاني، فبلغت 12.48 مليار ريال فقط، في حين كانت في الشهر ربيع الثاني 34.3 مليار ريال.

كما شهدت تراجعاً بنسبة 25% مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي، حيث كانت 16.7 مليار ريال خلال شهر جماد الأول من العام الماضي، فيما ارتفعت مجموع الصفقات العقارية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي.

ويرجع سبب الانخفاض في الشهر الماضي، إلى تراجع الصفقات السكنية بنسبة وصلت إلى22%، وتراجع الصفقات التجارية بنسبة 32%.