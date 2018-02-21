” السوق المالية ” توافق على زيادة رأس مال بنك الجزيرة

عادل الحربي (صدى):

وافقت هيئة السوق المالية، اليوم الأربعاء، على طلب بنك الجزيرة بزيادة رأس ماله عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 3 مليار ريال.

وأكدت الهيئة أن هذه الموافقة مشروطة بأن تكون الأحقية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي سوف يحدد مجلس إدارة البنك تاريخه في وقت لاحف.

وأوضحت أن سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب سيحدد من قبل البنك بعد نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

كما أشارت الهيئة إلى أنه لا يجب النظر إلى الموافقة على نشرة الإصدار على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في سهم البنك، لذلك يجب إطلاع المستثمرين على نشرة الإصدار ودراسة محتواها لما قد ينطوي على ذلك من مخاطر عالية.