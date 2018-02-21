جماهير الزعيم يطالبون بعودة ” الجابر ” لقيادة الهلال

طلال الغامدي(صدى):

اجتمع عدد من جماهير الهلال، اليوم الأربعاء، عبر منصة ” تويتر ” ، مطالبين إدارة الزعيم بالتعاقد مع سامي الجابر لتدريب الفريق، عقب إقالة الأرجنتيني رامون دياز.

ودشن النشطاء عبر ” تويتر ” ، وسم ” #سامي_الجابر_مطلب_الشقردية ، الذي شهد تغريدات مطالبة بعودة الجابر لقيادة الزعيم خلال الفترة المقبلة.

وأقال الهلال رامون دياز أمس، عقب خسارة الهلال بهدف نظيف أمام استقلال طهران الإيراني، ليحتل المركز الأخير في مجموعته بعد التعادل أمام العين الإماراتي في المواجهة الأولى.

يجدر الإشارة إلى أن سامي الجابر تولى تدريب نادي الهلال في موسم 2013-2014 وحقق نتائج جيدة مع الزعيم في ذلك الوقت.

وأقال الهلال رامون دياز أمس، عقب خسارة الهلال بهدف نظيف أمام استقلال طهران الإيراني، ليحتل المركز الأخير في مجموعته بعد التعادل أمام العين الإماراتي في المواجهة الأولى.