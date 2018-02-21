برلماني تونسي يكشف تفاصيل جديدة عن فضيحة التمويل القطري لعسكريين

طلال الضوي(صدى):

كشف النائب في البرلمان التونسي مروان الفلفال، اليوم الأربعاء، عن معلومات جديدة حول الفضيحة السياسية التي تسببت فيها قطر داخل تونس من خلال التحويلات المالية القطرية إلى عسكريين ومدنيين تونسيين.

وأكد ” الفلفال ” أن التحويلات المالية القطرية استهدفت اختراق المؤسسة العسكرية التونسية لتمويل بعض الجماعات الإرهابية في ليبيا، لافتًا إلى أنه تم التحرك بعد تصريحات الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي حول هذه التمويلات الموجودة على حساب مفتوح في بنك تونسي.

وأوضح أن البرلمان التونسي يعمل حاليًا على تكوين لجنة تحقيق برلمانية لكشف التمويلات القطرية المقدرة بحوالي 2 مليار دولار والتي لا تزال أسبابها غير معلومة حتى الآن، لافتًا إلى أنه تم التوجه إلى المركزي التونسي للاستفسار عن هذه التمويلات وجاء في الإجابة توصية بعدم النشر وخاصة الأسماء.

كما أشار إلى أن المواطن القطري صاحب الحساب هو جنرال متقاعد في الجيش القطري، وجرى تمويل حسابه في البنك التونسي من حساب متفرع لدى سفارة قطر في تونس باسم القوات المسلحة القطرية، مؤكدًا لجنة التحاليل المالية في المركزي التونسي عاينت حزمة عالية شملت عسكريين انتفعوا ماليًا من هذا الحساب.

وأضاف أن القضية حاليًا لدى القضاء العسكري، وسيتم اكتشاف كل ما جرى خلال فترة حكم الإخوان لتونس، مشيرًا إلى وجود أطراف إخوانية تحاول التغطية عما سار في تونس خلال فترة حكم الترويكا بعد خروج بن علي.