وظائف شاغرة بشركة دولية للتجارة والحاسب الآلي

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت إحدى الشركات الدولية، المتخصصة في مجال التجارة والحاسب الآلي، عن حاجتها لتوظيف عدد من الرجال والنساء، وذلك في فروع الشركة بعدة مدن بالمملكة.

واشترطت الشركة، عدة أمور يجب توافرها في المتقدمين للعمل بها، كما يلي:

– يشترط مؤهل ثانوي على أقل تقدير.

– ألا يكون المتقدم طالب أو موظف حكومي.

– يشترط أن يكون المتقدم حسن المظهر.

كما ذكرت الشركة، المزايا المتوفرة بتلك الوظائف، كما يلي:

– توفر الشركة راتب شهري مع عمولات.

– يستفيد الموظفون من إجازة سنوية ” 21 ” يوم.

– الدوام: خمس أيام عمل ” 8 ساعات ” بنظام الورديات.

– توفر الشركة تأمين طبي.

وذلك على أن يتم التقديم من قِبل الراغبين في العمل، من خلال إرسال السير الذاتية مع ذكر المدينة، عبر البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]