قراصنة الإنترنت يطلقون ” برمجيات خبيثة ” لاستغلال الهواتف الذكية

عادل الحربي(صدى):

دشن المخترقون وقراصنة الإنترنت، عدد من البرمجيات الخبيثة، التي تستهدف الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد، وذلك عبر تطوير برمجيات جديدة ” خبيثة ” تصيب الملايين من الهواتف، بغرض استخدامها في تعدين العملات الرقمية.

جاء ذلك بالرغم من كافة الاحتياطات التي أخذتها الشركات من حماية أنظمتها، لكي لا تشارك في تعدين العملات الرقمية، وألا يتم استغلال مواردها التقنية دون علمها.

حيث تم اكتشاف برمجيات خبيثة، تقوم بتحويل المستخدمين إلى مواقع مخصصة لتعدين العملات الرقمية، وذلك من خلال بقاء المستخدمين في هذه المواقع بعض الدقائق تصل إلى أربع دقائق لكل مستخدم، وهى كافية لتحقيق الأرباح الهائلة للمخترقي، وذلك وفقًا لما أكدته شركة Malware Bytes المتخصصة في أمن المعلومات.

فيما تعد عملية ” تعدين العملة الرقمية ” من العمليات المعقدة برمجيًا، وتتطلب مشاركة العديد من الأجهزة بعد إدخالها ضمن شبكة العملة الرقمية، الأمر الذي ينتج عنه الحصول على العملة الرقمية بالمقابل.

كما أن العديد من المواقع الإلكترونية تحتوي على تعليمات برمجية، تقوم باستخدام أجهزة الكمبيوتر الخاصة بزوار الموقع ” سرًا ” ، من أجل تعدين العملات الرقمية ذات القيمة العالية.

حيث يتم إدخال هذه التعليمات البرمجية من قبل قراصنة الإنترنت المتسللين، الذين يستغلون نقاط ضعف الحماية الأمنية لبعض المواقع أو البرامج المتاحة على صفحات المواقع، وبإمكان قراصنة تعدين العملات الرقمية، تشغيل برمجيات التعدين انطلاقًا من أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، وذلك بغرض جني المكاسب الكبيرة.

يشار إلى أنه قد تم رصد خمسة نطاقات تم استخدامها في هذه العملية، اثنين من هذه النطاقات يضمون أكثر من 30 مليون زيارة شهريًا، في حين تتجاوز زيارات الخمسة نطاقات أكثر من 800 ألف زيارة يوميًا، وذلك بمعدل أربع دقائق لكل زيارة، طبقًا لما ذكرته شركة Malware ” Bytes ” .