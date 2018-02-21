التهاب اللوزتين عند الأطفال دليل على ضرورة استئصالهم

متابعات(صدى):

يُعتبر استئصال اللوزتين من أبرز العمليات التي يتعرض لها الأطفال، وذلك في حالة التكرار المستمر لها والتي تؤدى إلى ارتفاع درجة الحرارة والتهاب الحلق.

حيث أن اللوزتين أول خط مناعي في الجسم، وتعملان على حماية الجسم من الإصابة بالميكروبات والعدوى، ولكن في حالة تكرار التهاب اللوزتين يجب استئصالهما.

مع العلم أن من يحدد إجراء العملية هو الطبيب، وذلك في حالة تكرار الأعراض مثل ارتفاع درجة الحرارة والتهاب الحلق والإعياء الشديد والمتكرر وخصوصا عندما يكون الطفل معرضا للحمى الروماتيزمية، ومن الأفضل استئصال اللوزتين في سن 4 سنوات حتى يكتمل الجهاز المناعي، ويكون قادر صحيًا وجسديًا على تحمل مضاعفات العملية.

ويجب بعد إجراء عملية استئصال اللوزتين الراحة لمدة أسبوع مع تناول المشروبات والأطعمة الباردة مثل الأيس كريم والعصير وتجنب الإصابة بالعدوى، نظرا لضعف الجهاز المناعي بعد العملية.