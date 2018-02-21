” الغذاء والدواء ” تسحب تشغيلتي من دواء ” جوسبرين ” 81 ملغ

نايف السالم(صدى):

ألزمت هيئة الغذاء والدواء، شركة ” جلفار ” ، بسحب تشغيلتي ” 0541 – 0518 ” ، من دواء جوسبرين 81 ملغ، الذي يحمل رقم تسجيل 99-186-95.

وأوضحت الهيئة، اليوم الأربعاء، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ؛ أن ذلك جاء لعدم اجتياز التشغيلتين، اختبار الذوبانية، حسب مواصفات الشركة الصانعة.

وفي هذا السياق، قال عبدالرحمن السلطان، المدير التنفيذي للتوعية والإعلام في الهيئة الصيدلي، أن بلاغاً ورد من مجلس الصحة، لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بخصوص وجود خلل في جودة تشغيلتي “0541 – 0518 “من دواء جوسبرين ” أسبرين ” 81 ملغ، ذاكرًا أن الهيئة أجرت اختبارات وفحوصات، بيّنت عدم مطابقة التشغيلتين، لمواصفات الشركة الصانعة.