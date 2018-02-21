داني جلوفر في ضيافة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

أماني الغامدي(صدى):

أكدت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، على وصول النجم العالمي دانى جلوفر إلى أسوان اليوم الأربعاء، حيث يتم تكريمه ضمن فعاليات المهرجان المقامة حاليًا، والتي تحمل اسم المناضلة الجزائرية ” جميلة بوحيرد ” والممتدة حتى 26 من فبراير الجاري.

والجدير بالذكر أن مهرجان أسوان لأفلام المرأة بدء فعالياته ليلة أمس بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة، والسفيرة ميرفت التلاوي رئيس منظمة المرأة العربية، واللواء مجدي حجازي محافظ أسوان.

كما حرص عدد كبير من نجوم الفن على التواجد، حيث تضمن الحفل تكريم الفنانة منى زكى، والمناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد، التي تحمل الدورة اسمها، حيث أهداها المهرجان درع التكريم، كما أهداها اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان درع المحافظة تخليدًا لدورها الوطني.