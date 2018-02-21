كاتب سعودي يؤلف كتابا يتناول سيرة الفنانة أحلام
كشف الكاتب السعودي صالح السعيد ، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ، عن تحضيره لكتاب يرصد به السيرة الذاتية للفنانة الإماراتية أحلام ، ويتحدث به عن جانبها الإنساني والفني الذي يخفى عن الجمهور .
وأكد السعيد ، أنّ أحلام لم تكن تعلم شيئاً عن الكتاب وروى تفاصيل اجراءات الكتاب: “ بدأنا باللمسات الأخيرة من اول كتاب يتناول سيرة مطربة عربية برتبة “ ملكة الانسانية ” وقصة نجاح على الرغم من كل العقبات والمصاعب وجوانب فنية وانسانية من سيرة أحلام حتى ما تعرف قبل التغريدة هذه، الكتاب يطرح قريباً ” .
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