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كاتب سعودي يؤلف كتابا يتناول سيرة الفنانة أحلام

كاتب سعودي يؤلف كتابا يتناول سيرة الفنانة أحلام
أماني الغامدي(صدى):

كشف الكاتب السعودي صالح السعيد ، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ، عن تحضيره لكتاب يرصد به السيرة الذاتية للفنانة الإماراتية أحلام ، ويتحدث به عن جانبها الإنساني والفني الذي يخفى عن الجمهور .

وأكد السعيد ، أنّ أحلام لم تكن تعلم شيئاً عن الكتاب وروى تفاصيل اجراءات الكتاب: “‏ بدأنا باللمسات الأخيرة ‏من اول كتاب ‏يتناول سيرة مطربة عربية برتبة “‫ ملكة الانسانية ” ‏وقصة نجاح على الرغم من كل العقبات والمصاعب ‏وجوانب فنية وانسانية من سيرة أحلام ‏حتى ما تعرف قبل التغريدة هذه، الكتاب يطرح قريباً ” .

 


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