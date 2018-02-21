قبول أول دفعة فتيات لدراسة الطب البيطري في المملكة

نايف السالم(صدى):

أعلن وكيل كلية الطب البيطري في جامعة الملك فيصل للشؤون الأكاديمية الدكتور ناصر الحمام، عن قبول أول دفعة من 50 طالبة للدراسة في الكلية في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي المقبل، وذلك للمرة الأولى على مستوى جامعات المملكة.

وأشار ” الحمام ” إلى أنه تم إجراء استطلاع رأي للطالبات في مدارس المرحلة الثانوية للبنات، وأظهرت نتائجه أن 95% من الطالبات يرغبن في دراسة الطب البيطري.

وأكد ” الحمام ” أن الكلية مهيأة لاستقبال الطالبات بعد تقسيم المبنى الحالي إلى قسمين لاستيعاب الذكور والإناث، لافتًا إلى أن مدة الدراسة 6 أعوام وفق النظام الجامعي الجديد في الكلية.

كما كشف ” الحمام ” عن وجود وظائف بيطرية نسائية في الإدارات الحكومية التابعة لوزارتي البيئة والمياه والزراعة، وفي الشؤون البلدية والقروية، موضحًا أن الخريجات يحصلن على درجة البكالوريوس كطبيبة بيطرية ” تخصص عام ” ، وبعد ذلك التخصص، يمكنهن التعامل مع مختلف الحيوانات.