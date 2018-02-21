150 متطرفا يقبعون بسجون ألمانيا

برلين(صدى):

أوضحت مصادر، أن نحو 150 إسلاميًا متشددًا، ممن تصنفهم سلطات الأمن، في ألمانيا، على أنهم ” خطيرون أمنيًا ” ، يقبعون في السجون الألمانية حاليًا.

وذكرت أيضًا أنه استنادًا إلى بيانات المكتب الاتحادي، للشرطة الجنائية، أن السجون الألمانية بها المزيد من الأفراد ذي الصلة، الذين يعتبرون متعاطفين، أو داعمين للأوساط الإسلامية المتطرفة.

وفي ذات السياق، أوضحت وزيرة العدل المحلية، بولاية ” هيسن ” ، إيفا كونه-هورمان، إلى مئات من إجراءات التحقيق السارية ضد متطرفين مشتبه بهم، مضيفًا: ” في غضون الأعوام المقبلة، سيتعين علينا توقع موجة، من المتطرفين في سجوننا، هذا يمثل تحديًا كبيرًا، لعملنا الذي يهدف إلى مكافحة التطرف والوقاية منه ” .