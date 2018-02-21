ترقية 86 موظفا في إمارة تبوك

محمود البلوي(صدى):

وافق صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقه تبوك، على ترقية 86 موظفأ في مختلف المراتب.

ويمثل هؤلاء الموظفون، الدفعة الأولى من موظفي الإمارة لعام ١٤٣٩هـ في تبوك وجميع المحافظات والمراكز التابعة.

والمترقين هم:

1 موسى حنيظل عبدالرحمن الجماز المرتبة العاشرة

2 عابد صالح مسلم الفقيري المرتبة التاسعة

3 عبدالرحمن علي ابراهيم الحربي المرتبة التاسعة

4 عبدالرحمن فلاح راضي العنزي المرتبة الثامنة

5 محمد ناجي جليدان الحمدي المرتبة الثامنة

6 صالح محمد معتق العميري المرتبة الثامنة

7 ياسر عرفات محمد المسلماني المرتبة الثامنة

8 أحمد محمد عبدالله العيسي المرتبة السابعة

9 فلاح غضبان سبيتان العنزي المرتبة السابعة

10 ثامر عبدالله نافع العنزي المرتبة السابعة

11 إبراهيم سالم حمود الحويطي المرتبة السابعة

12 عبدالله محمد عبدالهادي سرور المرتبة السابعة

13 سليمان سالم سلامه العطوي المرتبة السابعة

14 طلال محمد صايل العنزي المرتبة السابعة

15 سليمان عيد معتق الحويطي المرتبة السابعة

16 عبدالله سالم حمد البلوي المرتبة السابعة

17 عبدالرحيم جابر معتاد الحمدي المرتبة السابعة

18 خالد عقيل سلمان الشراري المرتبة السابعة

19 نجم كريم سليم العطوي المرتبة السابعة

20 سعود عيد سلامه العميري المرتبة السابعة

21 أحمد قصير محمد القيسي المرتبة السابعة

22 عبدالرحمن عبيد غنيم الرشيدي المرتبة السابعة

23 أحمد جازي عيد العطوي المرتبة السابعة

24 محمد فريج مسلم العطوي المرتبة السابعة

25 علي عوده محارب البسيسي المرتبة السادسة

26 محمد عبيد مسعود البلوي المرتبة السادسة

27 سعيد عبدالله عويض العطوي المرتبة السادسة

28 بندر شداد عتيق السميري المرتبة السادسة

29 ناجح حصين سلامه الشراري المرتبة السادسة

30 صالح عبدالله عناز الجهني المرتبة السادسة

31 منصور محمد جمعان العنزي المرتبة السادسة

32 طائل عوده علي الجهني المرتبة السادسة

33 نائف عيد فرج البلوي المرتبة السادسة

34 علي عبدالرحمن خيشان الفايدي المرتبة السادسة

35 صالح ناجي مخلف العنزي المرتبة السادسة

36 عطا الله محمد عبيد العمراني المرتبة السادسة

37 صالح مسلم رشد العطوي المرتبة السادسة

38 ماجد حمود مطر العرنون المرتبة السادسة

39 عبدالرحمن علي سليمان الفيفي المرتبة السادسة

40 عبدالعزيز جريد معتق العنزي المرتبة السادسة

41 عبدالله عتيق عيد العطوي المرتبة السادسة

42 نايف عيد هويمل الحويطي المرتبة السادسة

43 محمد سليمان سالم العنزي المرتبة السادسة

44 صالح ضحيان صالح الجهني المرتبة السادسة

45 سعد سالم حميط الحويطي المرتبة السادسة

46 سليمان عوده محمد البلوي المرتبة السادسة

47 عبدالله محمد صالح الهديرس المرتبة السادسة

48 أدهم عبدالرحمن البلوي المرتبة السادسة

49 محمد عبدالله السيد البارقي المرتبة الخامسة

0 شوام سليمان مناحي العنزي المرتبة الخامسة

51 منصور محمد دميثان أبو دميك المرتبة الخامسة

52 عبدالله محمد بنيه العطوي المرتبة الخامسة

53 سعد مسلم سويلم الفحيماني المرتبة الخامسة

54 عبدالعظيم عليان رفيع الحويطي المرتبة الخامسة

55 عبدالرحيم محمد العقبي المرتبة الخامسة

56 أمين محبوب السعد البلوي المرتبة الخامسة

57 محمد عوده عبيد العطوي المرتبة الخامسة

58 ماجد محمد رشيد الشمري المرتبة الخامسة

59 عبدالرحمن محمد مكي الشريف المرتبة الخامسة

60 تركي فيصل عسر المطيري المرتبة الخامسة

61 علي عبدالله علي البلوي المرتبة الخامسة

62 علي عبدالله علي القحطاني المرتبة الخامسة

63 عبدالله عمر علي القحطاني المرتبة الخامسة

64 عوض طالب محمد البلوي المرتبة الخامسة

65 خالد غانم علي العنزي المرتبة الرابعة

66 أحمد سليمان حمود العطوي المرتبة الرابعة

67 محمد سلامه حماد الحويطي المرتبة الرابعة

68 ناجي سليمان محسن العطوي المرتبة الرابعة

69 فرج سالم محمد الموسي المرتبة الرابعة

70 محمد دحيم مبارك الدوسري المرتبة الرابعة

71 شجاع سلمان غانم العنزي المرتبة الرابعة

72 علي محمد علي مجرشي المرتبة الرابعة

73 محمد سلامه سليمان العطوي المرتبة الرابعة

74 دخيل الله عيد سلامه العطوي المرتبة الرابعة

75 علي صالح الشراثي الشراري المرتبة الرابعة

76 سلمان بشير سالم العطوي المرتبة الرابعة

77 ناصر أحمد عيد العقبي المرتبة الرابعة

78 هادي محمد حسن اليامي المرتبة الرابعة

79 تركي مقبل هجهوج الشمري المرتبة الثالثة

80 زيد سعيد زيد العطوي المرتبة الثالثة

81 عبدالمجيد بخيت عيد الجهني المرتبة الثالثة

82 عبدالله وصل الله وصل الجهني المرتبة الثالثة

83 عايش عوده ساعد العطوي المرتبة الثالثة

84 عبدالله حامد الرويتعي المرتبة الثالثة

85 أحمد عبدالعزيز محمود الغزاوي المرتبة الثالثة

86 حمود مبارك حمود الشراري المرتبة الثالثة