كلبة تحمل بطاقة عضوية للحزب الديمقراطي بألمانيا

برلين(صدى):

صرح حزب ألماني إنه لن يسمح لكلبة عمرها ثلاث سنوات، بالتصويت على اتفاق للدخول في ائتلاف مع المحافظين بزعامة المستشارة إنجيلا ميركل، وذلك على الرغم من حمل الكلبة بطاقة عضوية الحزب.

ونشرت صحيفة ألمانية صورة لكلبة تدعى ليما لونها أبيض وبني وتضع وشاحا أحمر، في إشارة إلى لون الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني.

وتضمنت التفاصيل الشخصية في الطلب النوع، وورد في خانة الوظيفة أنها عاطلة عن العمل وعمرها 21 سنة، وهو ما يعادل 3 سنوات في عمر الكلاب.

حيث يحق لكل أعضاء الحزب التصويت في اقتراع يتم عن طريق البريد، بدأ الثلاثاء وسينتهي في الثاني من مارس، للتعبير عن رأيهم في اتفاقية ائتلافية في ألمانيا قد تحدد مستقبل ميركل.