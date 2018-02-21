الكاتب الصحفي ” سلمان العيد ” يهدي مؤلفاته لأمير المنطقة الشرقية

سعيد العجل(صدى):

تشرف الزميل الإعلامي الأستاذ سلمان بن أحمد العيد رئيس تحرير صحيفة أصداء وطني الإلكترونيه بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله أمير المنطقة الشرقية بمقر الإمارة والسلام عليه و أثناء الزيارة أهدى الأستاذ ” سلمان العيد ” مؤلفاته والتي تم إصدارها قريباً وهي الإعلام الجديد ودورة في التنمية و فن الاتيكيت والبروتوكول بين النظرية والتطبيق لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف الذي شكر العيد على هذا الإهداء وتمنى له التوفيق والنجاح .

ومن جانبه عبر العيد عن سعادته قائلاً لقد سعدت جداً بالسلام على صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف وقبوله مؤلفاتي وهذا شرف لي بأن يطلع عليها سموه .