تناولي العروق البيضاء في اليوسفي لحرق الدهون

متابعات(صدى):

أكدت دراسة أجراها باحثون بجامعة ويسترن أونتاريو الكندية ، أن اليوسفي يعد مفتاح الرشاقة حيث أنه يساعد على إنقاص الوزن.

وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن اليوسفي يحتوي على مادة ” نوبلتين ” التي تحفز عملية حرق الدهون وتمنع تراكم الدهون الزائدة. وتوجد هذه المادة بأعلى تركيز في العروق البيضاء الموجودة تحت القشرة وبين الفصوص.

ومن ناحية أخرى، أشارت المجلة المعنية بالصحة والجمال إلى أن اليوسفي يزخر بفيتامين سي، الذي يعمل على تقوية جهاز المناعة ومن ثم الوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا ، و يساعد أيضاً على إعادة بناء النسيج، مما يمنح البشرة مظهراً نضراً ومشدوداً.

وأشارت الدراسة ، إلى أن تناول 3 إلى 4 ثمرات من اليوسفي يومياً يسد احتياج الجسم من فيتامين ” سي ” . وبفضل محتواه العالي من بروفيتامين A يساعد اليوسفي أيضاً على تمتع الجلد بمظهر بمفعم بالصحة والحيوية.

وبالإضافة إلى ذلك، يزخر اليوسفي بالكالسيوم المهم لصحة العظام والأسنان، علماً بأن الجسم يمكنه امتصاص الكالسيوم من الفواكه الحمضية جيدًا.