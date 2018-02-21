” النمر ” يعلق على تأخير علاج الضغط بسبب الاستخارة

أماني الغامدي(صدى):

علَّق الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب، أن تأخير علاج الضغط؛ بسبب الاستمرار في صلاة الاستخارة، مشيراً إلى أن الاستخارة لا تشرع إلا فيما لا يعرف وجه الصواب فيه.

وأضاف ” النمر ” في تعليقه على تغريدة أحد المتاعبين الذي قال فيها:” فلان من الناس آخر علاج الضغط لأنه مازال يستخير.. ومحتار في أمره !حتى وصل ضغطه 230 على 110 وضعفت عضلة القلب”، أن ما يعرف نفعه أو ضرره، فلا استخارة فيه.