اقتراب إغلاق باب تقديم الإقرار الضريبي الأول للمسجلين في القيمة المضافة

عادل الحربي (صدى):

وفقاً للجدول الزمني الذي حددته الهيئة العامة للزكاة والدخل، فمن المنتظر أن يغلق باب تقديم الإقرار الضريبي الأول للمسجلين في ضريبة القيمة المضافة، يوم الأربعاء القادم.

يذكر أن الهيئة كانت قد دعت جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة التي تتخطى قيمة توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال، إلى تقديم إقراراتها الضريبية بشكل شهري، وفقاً لنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.