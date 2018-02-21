بالصور.. 6 إكسسوارات للشعر موضة في أسبوع الموضة بلندن

متابعات(صدى):

يبحث الكثير من الفتيات عن أحدث صيحات الموضة، ولذلك يتابعن موسم الموضة للتعرف على كل ما هو جديد، لذلك نقدم بعض من أحدث إكسسوارات الشعر الموضة لهذا الموسم، والتي جاءت في الكثير من عروض الأزياء.

1.إكسسوارات رابطة الشعر الجلد:

رابطة الشعر الأستيك المغلفة بقطعة من الجلد عادت لتكون موضة هذا الموسم أيضاً، يمكنك أن تربطيها مع الكعكة أو ذيل الحصان، لذلك احرصي على شرائها.

2.إكسسوارات الشعر اللولي:

إكسسوارات الشعر اللولى من أبرز ما جاء في أسابيع الموضة، وليس فقط في الإكسسوارات بل أيضاً وجدنا أنه مستخدم ليرصع الكثير من الأزياء، لذلك ظهر أيضاً في إكسسوارات الشعر التي يمكنك أن ترتديها مع الجينز والتيشيرت كملابس كاجوال أو فى سهراتك المسائية.

3. إكسسوارات الباندانا القماش المنقوشة:

الباندانا القماش من أكثر ما ظهر في عروض الأزياء في الفترة الماضية خاصة الباندانا المنقوشة بالألوان المختلفة والتي تتماشى مع الكثير من ملابسك، وظهرت أيضاً الباندانا كستايل للكاجوال الذي يمكنك أن ترتديها يومياً.

4. إكسسوارات ستيكس الشعر:

ستيكس الشعر من أجدد ما يكون من إكسسوارات موضة هذا الموسم، وستيكس الشعر هي عبارة عن عصايتين قصيرتين يستخدمون لرفع الشعر عن الوجه ويربط بهما كعكة الشعر، وهى مقتبسة من ستايل دول شرق آسيا.

5. الإكسسوار الأشبه بالمشط:

هذا الإكسسوار كان منتشرا جداً ويمكننا أن نراه في الأفلام القديمة أو متواجد في الأشياء القديمة لأجدادنا، ويعود مرة أخرى هذا الموسم ليكون الموضة الطاغية على إكسسوارات الشعر بجانب اللولى، ويمكنك أن ترفعي به الجزء الأمامي لشعرك أو جانب واحد فقط من شعرك.

6. إكسسوارات الفيونكة الريش:

الفيونكة من أكثر إكسسوارات الفتيات جاذبية، ومن موضة فيونكة الشعر هي تلك الفيونكة الاستيك حولها الريش باللون الأسود وهى جذابة جداً عندما تضعها الفتاه بشعرها، لذلك احرصي على شراء إكسسوارات الشعر على شكل فيونكة أو يكون بها ريش.