” الصين ” بصدد محاولات لمنع ظاهرة ” الجنازات الإباحية “

بكين(صدى):

أعربت الحكومة الصينية، مؤخرًا عن عزمها التحرك؛ لوقف إقامة عروض الرقص، شبه العارية في جنائز الموتى، بعدد من مدن البلاد.

ومن الجدير بالذكر، أن بعض سكان البوادي، في الصين، حفلات رقص شبه عارية، حتى يجلبوا أكبر عدد من المعزين، ويعتقدون أنهم يكرمون روح الراحل عندما يقومون بذلك.

وكشفت وزارة الثقافة الصينية، في يناير الماضي، عن نيتها استهداف أي أداء إباحي أو بذيئ، أو فاحش، سواء في الجنائز أو الأعراس واحتفالات السنة الجديدة.

يُذكر أن عادة الرقص العاري انتشرت في الجنائز، بشكل لافت، خلال العقد الاخير، وتنوي السلطات محاربة الظاهرة في 19 مدينة، ويرى باحثون أن الصينيين باتوا، أكثر إنفاقا في شتى المناسبات، بما في ذلك لحظات الوفاة الحزينة.