في استجابة سريعة.. آل الشيخ يتكفل بعلاج الشاعرة ” سديم “

طلال الغامدي(صدى):

كشف رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، عن تكفلة بعلاج الشاعرة ” سديم ” ؛ تفاعلًا منه على شكوى أحد المتابعين.

وكتب متابع في تغريدة: ” زميلتنا الشاعرة الرائعة سديم، تعاني، يمنعها الكبرياء من قول كل شيء، هي بحاجة لمن يمد لها يد المساعدة.. من لها بعد الله غيركم..أنت لها ” .

وتفاعل ” آل الشيخ” مع الشكوى قائلًا إنه تواصل مع الأخ رجاء السلمي للترتيب لعلاجها .

وفي هذا السياق وجهت ” سديم ” الشكر لـ ” آل الشيخ ” قائلة: ” جزاك الله خير يابوناصر والله من عرفت قبولك لحالتي تسابقني دموعي على الشاشه ،،واسال الله العلي العظيم ان يقبل كل دعوه لك من الوالده ومني ويجزاء كل من سعى بموضوعي ووصل صوتي خير الجزاء ،،ابي اكتب وابي اكتب وابي اشكر لكن دموعي تسابقني ،،، قسماً بالله ماعرف شقول شلون اعبر ” .