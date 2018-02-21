1000 شخص يقتلون متهمان باغتصاب طفلة بـ ” الهند “

نيودلهي(صدى):

لاقي مواطنان هنديان حتفهما الثلاثاء، بعد تعرضهما للضرب، من قبل ما يربو عن 1000 مواطن؛ وذلك ردًا على اغتصابهما طفلة، لا تتجاوز من العمل 5 سنوات.

وأوضح بيان صادر عن الشرطة، تعرضوا لإصابات، نتيجة تجمهر المواطنين أمام مخفر الشرطة في ولاية ” أروناتشال براديش ” ، وفي هذا السياق، قال أحد ضباط الشرطة: ” طالب المواطنون في البداية، باستلام المتهمين، وحينما رفضت الشرطة ذلك، مؤكدةً أنه لا بد من تفعيل القانون ومحاكمتهما، دهمت الجماهير الغاضبة المخفر ” .

وتابع: ” أخرجوهما من مقر احتجازهما، بعد الاعتداء على أفراد الشرطة المعدودة، داخل المخفر، وتناوبوا ضرب المتهمَين؛ ما أرداهما قتيلين على الفور ” .