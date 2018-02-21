صورا تحبس الأنفاس من مجرزة الغوطة الشرقية

دمشق(صدى):

سلَّطت صحيفة ” واشنطن بوست ” الأمريكية، الضوء على مجزرة الغوطة الشرقية، في 12 صورة سجَّلت مشاهد مروعة في العملية الأكثر دموية منذ اندلاع الأزمة السورية في 2011.

وراح ضحية المجزرة أكثر من 250 قتيلاً من بينهم 50 طفلاً على الأقل، ومئات المصابين، بعد استهداف قوات النظام السوري، مواقع مكتظة بالسكان في العاصمة دمشق.

وذكرت الصحيفة أن العملية خلفت أكبر عدد من القتلى في يومين منذ الهجوم الكيماوي عام 2013، مشيرة إلى أن عدد المحاصرين في الغوطة الشرقية يصل إلى 400 ألف شخص، أغلبهم مدنيين.

وتسبب القصف الجوي والمدفعي، في مقتل نحو مئتي مدني وإصابة العشرات بجروح منذ الأحد، وخلفت أكثر من 50 قتيلاً مدنياً بينهم 13 طفلاً، منذ امس الثلاثاء فقط.