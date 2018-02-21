إلزام الأندية الألمانية بالمشاركة في تكاليف تأمين المباريات

نواف السالم(صدى):

أصدرت محكمة ألمانية، اليوم الأربعاء، حكمَا لصالح، ولاية بريمن، في قضية إلزام رابطة الدوري الألماني بالمساهمة في تكاليف تأمين المباريات الهامة التي يتوقع وقوع شغب خلالها.

ويعتبر هذا الحكم سابقة قانونية، حيث أرسلت شرطة بريمن منذ 2015 إخطار بشكل منتظم إلى رابطة الدوري الألماني،ولكن الرابطة توجهت إلى القضاء لرفض هذا الطلب.

وتعد مباراة فيردر بريمن وهمبورغ السبت المقبل، مثال واضح على المباريات التي من الممكن أن يقع خلالها شغب جماهيري.