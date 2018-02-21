القبض على مواطن وزوجته حاولا تهريب مخدرات بطريقة ماكرة في عسير

أبها(صدى):

ألقي أفراد الضبط الأمني في مركز سعيدة الصوالحة غرب منطقة عسير، القبض على مواطن يقود سيارة من طراز كورولا تعود مليكتها لزوجته، بعد العثور معهما على حبوب مخدرة.

وأوضحت مصادر في تفاصيل الواقعة أن رجال الضبط الأمني شكوا في المواطن وزوجته كانا قادمين من الجنوب باتجاه الشمال، فتم تفيش المركبة وعثر بحوزتهما على 20 بلاطة حشيش و18 حبة كبتاجون في مخبأ سري في الصدام الأمامي والصدام الخلفي.

وعلى إثر ذلك جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتسليم المتهم المذكور ومرافقته والسيارة والمضبوطات لمخفر السعيدة بعد استكمال إجراءات محاضر القبض والتفتيش تمهيداً لإحالة القضية لإدارة مكافحة المخدرات جهة الاختصاص.