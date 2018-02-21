” النمر ” يوضح حقيقة إصابة العين بسرطان عند تصفح المحمول في الظلام

علي القحطاني(صدى):

أوضح استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر، اليوم الأربعاء، حقيقة مخاطر تصفح الهاتف المحمول ليلَا لمدة 30 دقيقة يوميَا على العين.

وتساءل أحد المتابعين حول التحذير المنتشر على لسان مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، حول أن تصفح الهاتف ليلًا في غرفة مظلمة لمدة 30 دقيقة يؤدي إلى ظهور بقع حمراء تغطي كامل العين، وهو أحد علامات مرض السرطان.

ونفى ” النمر ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، ما جاء في تساؤل المتابع، موضحًا أنه لا أساس له من الصحة.