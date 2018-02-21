أسئلة مهمة قبل اتباع طرق العناية بالبشرة

متابعات(صدى):

قالت خبيرة تجميل ، أنه يشكّل تنظيف البشرة خطوة يومية ضرورية للعناية بالبشرة والحفاظ على نضارتها وإشراقها، كما أنه وسيلة أساسية لحمايتها من الشيخوخة المبكرة.

1 – ما هي أفضل المستحضرات الخاصة بتنظيف البشرة؟

هناك مستحضرات خاصة لكل نوع بشرة. فالبشرة الجافة تُنظف بواسطة الحليب المنظف أو الكريم الراغي اللذين يحتويان على مواد مرطبة. أما البشرة الدهنية فتناسبها المستحضرات ذات تركيبة الجل والتي تحتوي على مواد مضادة للبكتيريا، كما أن هناك مستحضراً بتركيبة الحليب خاصا بالبشرة الدهنية. وفي جميع الحالات فإن مستحضرات التنظيف الموجودة في الأسواق تذكر على غلافها الخارجي نوع البشرة المناسبة لها.

2 – ما هو التوقيت المثالي لتنظيف البشرة؟

يجب تنظيف البشرة صباحاً ومساء. فالهدف من هذه الخطوة ليس فقط إزالة الماكياج، بل أيضاً التخلص من الرواسب والأوساخ المتراكمة عليها نتيجة العوامل الخارجية من دخان، وتلوث، وغبار وغيرها والتي تتعرض لها البشرة بشكل يومي، وتؤدي الى إرهاقها وفقدانها نضارتها.

3- كيف تبدأ خطوات التنظيف؟

يطبق مستحضر التنظيف على البشرة سواء كان حليباً أم كريماً أم جل. وبواسطة حركات دائرية يتم مده على الوجه، ثم إزالته بقطنة ناعمة، إذا كنا نستخدم الحليب. أما بالنسبة للكريم الراغي أو الجل فيُزالان بالماء الفاتر. وبعد الانتهاء تُستكمل عملية التنظيف من خلال مسح البشرة باللوشن المنشط الذي يعرف أيضاً بالتونر.

4- كيف نستخدم الفرشاة في تنظيف البشرة؟

الفرشاة تقوم بتدليك البشرة وتنشيط الحركة الدموية تماماً كالتدليك اليدوي. ولكنها تساعد مستحضر التنظيف في الوصول إلى داخل المسامات وتنظيفها. وهي تستخدم للقيام بحركات دائرية ناعمة كي لا تخدش البشرة.

5- ما هي الطريقة المثالية لتطبيق غسول الوجه؟

يتم وضع القليل من غسول الوجه على اليد وفركه للحصول على رغوة قبل تطبيقه على البشرة الرطبة، ومع تحريك اليدين بطريقة دائرية تتم إزالة الماكياج والأوساخ عن سطح البشرة.

6- ما هو دور حمامات البخار في عملية تنظيف البشرة داخل معهد التجميل؟

تعمل حمامات البخار على فتح مسام البشرة وتنظيفها من العمق. وعادة تستخدم هذه الوسيلة من أجل التخلص من الرؤوس السوداء الموجودة على سطح البشرة والناتجة عن الترسبات دهنية.

7- كيف يمكن أن نحول دون تراكم الأوساخ داخل مسام البشرة؟

يتمّ ذلك من خلال تنظيف البشرة بواسطة المستحضرات المناسبة لها مرتين في اليوم، صباحاً ومساء، واللجوء إلى جلسات التنظيف داخل مراكز التنظيف مرة كل 8 اسابيع أو تطبيق كريم التقشير والقناع الخاص بنوع البشرة داخل المنزل مرة كل أسبوعين.