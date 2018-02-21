” تعليم الليث ” يعتمد أسماء المرشحين والمرشحات لجائزة التعليم للتميز
اعتمد مدير التعليم بمحافظة الليث الأستاذ مرعي بن محمد البركاتي ، أسماء المرشحين و المرشحات للمنافسة الوطنية على مستوى المملكة في جائزة التعليم للتميز في دورتها التاسعة للعام الدراسي ١٤٣٨/ ١٤٣٩هـ ، والبالغ عددهم (١٦) مرشحاً ومرشحة في مختلف فئات الجائزة .
وزف ( البركاتي) للمرشحين والمرشحات ، أجمل التهاني و التبريكات متمنياً لهم كل التوفيق في المنافسة على المستوى الوطني ، وقال إن جائزة التميز تعد إحدى التوجهات الرائدة لوزارة التعليم لتحفيز وتكريم العاملين في حقل التعليم للرقي بمستوى الأداء التربوي والمهني وتشجيعهم على الإبداع والتميز وتطوير قدراتهم ومهاراتهم وخبراتهم ، مبيناً أن لجان التميز بقطاعي البنين والبنات، قد قامت بفرز ملفات المرشحين والمرشحات وتقييمها و تحكيمها حسب شروط وضوابط الجائزة، وجاءت نتائج المتأهلين و المتأهلات على النحو التالي:
أولا : قطاع البنين :
فئة الإدارة والمدرسة المتميزة :
محمد بن سعيد بامحرم -قائد مدرسة ثانوية الليث
فئة المعلم المتميز :
المركزالأول : أحمد بن عبدالله المالكي -متوسطة زيد بن حارثة بالجائزة.
المركز الثاني : هادي بن يحيى البركاتي – ثانوية الليث
فئة المرشد الطلابي المتميز :
شديد بن رزق الله العمري
مدرسة الإمام الشافعي بكساب .
فئة المشرف التربوي المتميز :
الدكتور أحمد بن علي الزهراني
مشرف اللغة الانجليزية بمكتب التعليم بالليث .
فئة الطالب المتميز :
المركز الأول : عبدالله بن خميس البجالي – ثانوية الليث
المركزالثاني : ماجد بن عبدالله المالكي -ثانوية جابر بن حيان بالجائزة.
المركز الثالث : مشاري بن سعيد المالكي – ثانوية الليث
فئة العمل التطوعي المتميز :
ثانوية الليث.
ثانياً : قطاع البنات
فئة الإدارة والمدرسة المتميزة :
سعيدة بنت ردة العمري – قائدة مدرسة متوسطة أضم للبنات .
فئة المعلمة المتميزة :
المركز الأول : عيدة بنت محمد الزهراني – الثانوية الأولى بالليث
المركز الثاني : عالية بنت مرضي القرني -ثانوية بني يزيد
فئة المرشدة الطلابية المتميزة :
مطيرة بنت فاضل المتعاني -ابتدائية ربوع العين
فئة الطالبة المتميزة :
المركز الأول : نسيم بنت إبراهيم الحضريتي -الثانوية الأولى بالليث
المركز الثاني : خميسة بنت معيض المالكي – ثانوية شعب المرتع بأضم.
المركز الثالث : وفاء بنت حميد اليزيدي – ثانوية بني يزيد
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