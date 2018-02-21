” تعليم الليث ” يعتمد أسماء المرشحين والمرشحات لجائزة التعليم للتميز

عبدالرحمن المالكي (صدى):

اعتمد مدير التعليم بمحافظة الليث الأستاذ مرعي بن محمد البركاتي ، أسماء المرشحين و المرشحات للمنافسة الوطنية على مستوى المملكة في جائزة التعليم للتميز في دورتها التاسعة للعام الدراسي ١٤٣٨/ ١٤٣٩هـ ، والبالغ عددهم (١٦) مرشحاً ومرشحة في مختلف فئات الجائزة .

وزف ( البركاتي) للمرشحين والمرشحات ، أجمل التهاني و التبريكات متمنياً لهم كل التوفيق في المنافسة على المستوى الوطني ، وقال إن جائزة التميز تعد إحدى التوجهات الرائدة لوزارة التعليم لتحفيز وتكريم العاملين في حقل التعليم للرقي بمستوى الأداء التربوي والمهني وتشجيعهم على الإبداع والتميز وتطوير قدراتهم ومهاراتهم وخبراتهم ، مبيناً أن لجان التميز بقطاعي البنين والبنات، قد قامت بفرز ملفات المرشحين والمرشحات وتقييمها و تحكيمها حسب شروط وضوابط الجائزة، وجاءت نتائج المتأهلين و المتأهلات على النحو التالي:

أولا : قطاع البنين :

فئة الإدارة والمدرسة المتميزة :

محمد بن سعيد بامحرم -قائد مدرسة ثانوية الليث

فئة المعلم المتميز :

المركزالأول : أحمد بن عبدالله المالكي -متوسطة زيد بن حارثة بالجائزة.

المركز الثاني : هادي بن يحيى البركاتي – ثانوية الليث

فئة المرشد الطلابي المتميز :

شديد بن رزق الله العمري

مدرسة الإمام الشافعي بكساب .

فئة المشرف التربوي المتميز :

الدكتور أحمد بن علي الزهراني

مشرف اللغة الانجليزية بمكتب التعليم بالليث .

فئة الطالب المتميز :

المركز الأول : عبدالله بن خميس البجالي – ثانوية الليث

المركزالثاني : ماجد بن عبدالله المالكي -ثانوية جابر بن حيان بالجائزة.

المركز الثالث : مشاري بن سعيد المالكي – ثانوية الليث

فئة العمل التطوعي المتميز :

ثانوية الليث.

ثانياً : قطاع البنات

فئة الإدارة والمدرسة المتميزة :

سعيدة بنت ردة العمري – قائدة مدرسة متوسطة أضم للبنات .

فئة المعلمة المتميزة :

المركز الأول : عيدة بنت محمد الزهراني – الثانوية الأولى بالليث

المركز الثاني : عالية بنت مرضي القرني -ثانوية بني يزيد

فئة المرشدة الطلابية المتميزة :

مطيرة بنت فاضل المتعاني -ابتدائية ربوع العين

فئة الطالبة المتميزة :

المركز الأول : نسيم بنت إبراهيم الحضريتي -الثانوية الأولى بالليث

المركز الثاني : خميسة بنت معيض المالكي – ثانوية شعب المرتع بأضم.

المركز الثالث : وفاء بنت حميد اليزيدي – ثانوية بني يزيد