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” تعليم الليث ” يعتمد أسماء المرشحين والمرشحات لجائزة التعليم للتميز

” تعليم الليث ” يعتمد أسماء المرشحين والمرشحات لجائزة التعليم للتميز
عبدالرحمن المالكي (صدى):

اعتمد مدير التعليم بمحافظة الليث الأستاذ مرعي بن محمد البركاتي ، أسماء المرشحين و المرشحات  للمنافسة الوطنية على مستوى المملكة في جائزة التعليم للتميز في دورتها التاسعة للعام الدراسي  ١٤٣٨/ ١٤٣٩هـ ، والبالغ عددهم (١٦) مرشحاً ومرشحة في مختلف فئات الجائزة .

وزف ( البركاتي)  للمرشحين والمرشحات ، أجمل التهاني و التبريكات متمنياً لهم كل التوفيق في المنافسة على المستوى الوطني ، وقال إن جائزة التميز تعد إحدى التوجهات الرائدة  لوزارة التعليم لتحفيز وتكريم العاملين في حقل التعليم  للرقي بمستوى الأداء التربوي والمهني وتشجيعهم على الإبداع والتميز وتطوير قدراتهم ومهاراتهم وخبراتهم ، مبيناً أن لجان التميز بقطاعي البنين والبنات، قد قامت بفرز ملفات المرشحين والمرشحات وتقييمها و تحكيمها حسب شروط وضوابط الجائزة، وجاءت نتائج المتأهلين و المتأهلات على النحو التالي:

أولا : قطاع البنين :
فئة الإدارة والمدرسة المتميزة :
محمد بن سعيد بامحرم -قائد مدرسة ثانوية الليث

فئة المعلم المتميز :
المركزالأول : أحمد بن عبدالله المالكي -متوسطة زيد بن حارثة بالجائزة.

المركز الثاني : هادي بن يحيى البركاتي – ثانوية الليث

فئة المرشد الطلابي المتميز :
شديد بن رزق الله العمري
مدرسة الإمام الشافعي بكساب .

فئة المشرف التربوي المتميز :
الدكتور أحمد بن علي الزهراني
مشرف اللغة الانجليزية بمكتب التعليم بالليث .

فئة الطالب المتميز :
المركز الأول : عبدالله بن خميس البجالي – ثانوية الليث

المركزالثاني : ماجد بن عبدالله المالكي -ثانوية جابر بن حيان بالجائزة.

المركز الثالث : مشاري بن سعيد المالكي – ثانوية الليث

 

فئة العمل التطوعي المتميز  :
ثانوية الليث.

 

ثانياً : قطاع البنات

فئة الإدارة والمدرسة المتميزة :
سعيدة بنت ردة العمري – قائدة مدرسة متوسطة أضم للبنات .

فئة المعلمة المتميزة :
المركز الأول : عيدة بنت محمد الزهراني – الثانوية الأولى بالليث

المركز الثاني : عالية بنت مرضي القرني -ثانوية بني يزيد

فئة المرشدة الطلابية المتميزة :
مطيرة بنت فاضل المتعاني -ابتدائية ربوع العين

فئة الطالبة المتميزة :
المركز الأول : نسيم بنت إبراهيم الحضريتي -الثانوية الأولى بالليث

المركز الثاني : خميسة بنت معيض المالكي – ثانوية شعب المرتع بأضم.

المركز الثالث : وفاء بنت حميد اليزيدي – ثانوية بني يزيد


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