شركة إيطالية تستكمل مشروع ” إسكان الحرس الوطني ” بخشم العان

علي القحطاني(صدى):

وقّع صاحب السمو الأمير خالد بن عبد العزيز بن عياف وزير الحرس الوطني بمكتبه بالوزارة اليوم , عقد استكمال مشروع ” إسكان منسوبي الحرس الوطني ” من ضباط و أفراد بخشم العان بمدينة الرياض , وذلك مع شركة ساليني الإيطالية , بحضور سفير جمهورية إيطاليا لدى المملكة لوكا فيراري .

وبهذه المناسبة رفع سمو وزير الحرس الوطني الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية , و صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ على دعمهم المتواصل واهتمامهم الكبير بتوفير متطلبات الاستقرار والتنمية للمواطن السعودي والقطاعات العسكرية في جميع المجالات ، ولما تجده وزارة الحرس الوطني ومنسوبوها من دعم ورعاية كريمة من القيادة الرشيدة .

ويتكون المشروع من 5950 وحدة سكنية بجميع المرافق اللازمة للمشروع من شبكات عامة وخزانات مياه وخزانات ري ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي.

حضر التوقيع معالي نائب وزير الحرس الوطني الأستاذ عبد المحسن بن عبدالعزيز التويجري , ومعالي وكيل وزارة الحرس الوطني الدكتور علي بن عبدالرحمن العنقري , ومعالي رئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني الفريق محمد بن خالد الناهض , و وكيل وزارة الحرس الوطني للشؤون الفنية المهندس عبدالعزيز بن أحمد الجراح.