اعتماد عقود بقيمة تجاوزت 20 مليون ريال لصيانة المباني التعليمية بالباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة سعيد بن محمد مخايش إرساء العقود المتعلقة بصيانة المدارس (للبنين والبنات) ومكاتب التعليم والمباني الإدارية لمدة ثلاث سنوات قادمة ابتداء من نهاية العقود السابقة بمبالغ قاربت (20) مليون ريال.

وأوضح مساعد المدير العام للخدمات المساندة المكلف عمر هجاد عمر أن هذه العقود تهدف إلى تطوير وتحسين واستمرارية تشغيل وصيانة المباني الإدارية والمدارس والعمل على توفير بيئة تعليمية جاذبة من خلال اختيار شركات ومؤسسات مؤهلة ومتخصّصة لتنفيذ تلك الأعمال للقيام بدورها في المحافظة على المنشآت الحكومية ودعمها في الاستمرار في تقديم أعمالها اليومية لتبقى بيئة صالحة للعمل مفيدا أن التوقيع مع الشركات جاء بناء على موافقة مقام الوزارة، وتنفيذا للتوجيهات بسرعة تنفيذ مشاريع الصيانة والاستعانة بالخبرات والشركات المتخصصة في هذا المجال، والاستفادة من الميزانيات المخصصة لذلك ومن جهته اشاد المدير العام للتعليم بالدعم غير المحدود الذي تلقاه مسيرة التعليم بالمملكة من القيادة الرشيدة ،مؤكدا أن بناء الإنسان من الأولويات التي تحتل المكانة العالية في اهتمامات القيادة الرشيدة ونوه بما تبذله وزارة التعليم من جهود وإعداد الخطط والبرامج التي تعمل على تحقيق على تحقيق الأهداف السامية للتعليم من خلال تهيئة وتوفير بيئة تعليمية جاذبة ومحققة لأهداف العمل التربوي والتعليمي ، مشيرا إلى أن تعليم المنطقة بادر مبكرا في الاستفادة من الميزانية المخصصة لمشاريع الصيانة للمباني التعليمية وتوقيع العقود مع الشركات الرائدة في هذا المجال، والذي سيسهم وبشكل كبير في الإسراع في تنفيذ ومتابعة أعمال تشغيل وصيانة المدارس والمباني وبشكل مستمر والعمل على توفير أعلى معدلات الأمان والسلامة لمبانيها كافة، وفقاً لبرامجها وخططها الموضوعة حتى لا يتسبّب أيُّ تأخير في التأثير على سير العملية التعليمية.

واضاف ان دعم واهتمام الوزارة يعمل على تحقيق الجودة العالية في الأداء التشغيلي لمرافق المبنى المدرسي التي تطمح إليه الإدارة ، وحتى تعود بالنفع والفائدة على مستخدمي المباني التعليمية.