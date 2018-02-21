انتشال نصف جثث ضحايا الطائرة الإيرانية المنكوبة

طهران(صدى):

صرحت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، أنهم تمكنوا من انتشال نحو نصف جثث، ضحايا الطائرة المنكوبة، التي تحطمت قبل 3 أيام جنوب غرب البلاد، وأودت بحياة 66 شخصًا.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس منظمة إدارة الأزمات، إسماعيل نجار، إنه سيتم نقل جميع الجثث إلى مدينة ” ياسوج ” ، عاصمة محافظة كهكیلویة وبویر، خلال يومين.

وتابع ” نجار ” : ” عمليات نقل الجثث، بدأت صباح اليوم ” ، مشيرًا إلى عودة ظروف الطقس القاسية، قد تحتاج عمليات النقل، المزيد من الوقت.

وكان أحمد علي أحمدي، أعلن أمس الثلاثاء، عن انتشال 30 جثة من ضحايا الطائرة، في مكان سقوطها، بعد تحسن حالة الطقس.

ومن الجدير بالذكر، أنه تم إرسال 20 فريقًا مكونًا كل منها من 4 أشخاص إلى مرتفعات بازن بير في سلسلة جبال دنا، مكان السقوط، للبحث عن جثث الضحايا ونقلها.

يُذكر أنه قد تم تداول أنباء، عن سقوط طائرة إيرانية، بعد 20 دقيقة، من إقلاعها من مطار مهر آباد بطهران، حيث كانت تقل 60 راكبًا، من ضمنهم عددًا من منتسبي الحرس الثوري، وكانت الطائرة في رحلة داخلية، من طهران إلى ياسوج، جنوب البلاد، ومن ثم اختفت عن الرادار.