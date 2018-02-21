6 لاعبين كرة قدم عالميين اعتنقوا الإسلام

نواف السالم(صدى):

قرر العديد من نجوم كرة القدم ترك دياناتهم واعتناق الإسلام؛ ومن بين هؤلاء النجوم: نيكولاس أنيلكا، لاعب المنتخب الفرنسي، الذي مثل العديد من الأندية الكبيرة في عالم كرة القدم، كريـال مدريد وتشيلسي وأرسنال، حيث ولد مسيحيًا، لكنه اعتنق الإسلام في سن الـ16، فيما أبقى قراره سرًا لقرابة 10 سنوات، قبل أن يعلن عن إسلامه بشكل رسمي عام 2004، وأطلق على نفسه اسم عبدالسلام بلال.

بينما لم تكن الحياة الشخصية لجورج ويا، رئيس ليبيريا الحالي، ولاعب الكرة القدم السابق، أقل إثارة من مسيرته الكروية؛ حيث أنه الإفريقي الوحيد الحاصل على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم بعد موسم مثير بقميص أحد كبار الكرة الإيطالية إيه سي ميلان؛ فصاحب الـ51 عامًا ولد مسيحيًا بروستانتيًا قبل أن يعتنق الإسلام لمدة 10 سنوات كاملة، قرر بعدها العودة لاعتناق المسيحية.

وفي السياق نفسه، قرر اللاعب الفرنسي بنادي بايرن ميونخ الألماني، فرانك ريبيري، في عمر الـ19 اعتناق الإسلام بعدما ولد مسيحيًا، عقب وقوعه في حب زوجته ذات الأصول الجزائرية، وهيبة، وأطلق على نفسه اسم ” بلال ” .

كما لم يختلف الأمر بالنسبة للاعب برشلونة السابق والمنتخب الفرنسي، إيريك أبيدال، الذي ولد مسيحيًا كاثوليكيًا، فيما أعلن إسلامه عام 2007، عند زواجه من الجزائرية حياة كبير، وأطلق على نفسه اسم ” بلال ” أيضًا.

بينما ولد نجم أرسنال السابق ومنتخب توجو، إيمانويل أديبايور، مسيحيًا وأعلن إسلامه في عام 2015، في سن الـ 31، وظهرت مراسم إعلانه الإسلام في فيديو انتشر على الإنترنت، بينما أعلن اللاعب الألماني لنادي نورنبيرج، داني بلم اعتناقه الإسلام قبل 3 سنوات، في سن الـ24.