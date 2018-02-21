بالفيديو.. معالج يستخدم المصافحة لتنويم زبائنه مغناطيسيا في ثانية

متابعات(صدى):

استطاع معالج بالتنويم المغناطيسي يٌدعى روب ميستري 48 عاماً ، أن يجعل الناس تغط في نوم عميق بعدما اكتشف تقنية للمصافحة تعمل في أقل من ثانية.

ويمارس روب التنويم المغناطيسي لمدة 20 عاما، على ثقة من أنه أسرع شخص في المملكة المتحدة في تنويم الآخرين مغناطيسيا.

واستنتج روب أنه الأسرع في المملكة المتحدة بعد أن شاهد العديد من المقاطع عبر موقع يويتوب لمعالجين يستخدمون نفس التقنية.