بالصور.. تصميم مسجد كأنك تصلي في حديقة من حدائق الجنة

أنقرة(صدى):

خطف مسجد ” حميدية ” بقرشهير في تركيا ، الأنظار إليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب نشر صور له حيث صُمم ليتذكر المصلي الجنة في كل صلاة .

فعند دخول المسجد يلفت الانتباه بحديقة محاطة بأشجار الحور، وأرضية عشب أخضر، وسقف كأنها قبة السماء، ومحراب خلفه شلال نهر.

يذكر أن بني مسجد حميدية، عام 1910، في حي ” ينيجه ” بقرشهير، وكان صغيرا من حيث المساحة ويتناسب مع عدد سكان الحي، غير أن ارتفاع عدد السكان لاحقا جعل توسعته مطلبا ملحا للأهالي.

وبالفعل تم هدم المسجد في 2015، وتمت إعادة بنائه من جديد، غير أن القائمين على خدمة المسجد، فكروا بطريقة يجعلون فيها مسجدهم يجذب المصلين إليه ويقربهم إلى الله من حيث بعض الكتابات والرسومات على جدرانه الداخلية.