على رأسهم الدون.. 5 لاعبين يغيبون عن قائمة الريال في مواجهة ليغانيس

ماجد محمد(صدى):

كشف الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الريال، اليوم الأربعاء، عن قائمة فريقة؛ لمواجهة ليغانيس ، المؤجلة من الجولة الـ 16 بالدورى الإسبانى.

وشهدت القائمة استبعاد كريستيانو رونالدو و5 لاعبين اخرين هم : خيسوس فاييخو ولوكا مودريتش وتونى كروس ومارسيلو للإصابة.

وضمت القائمة كل من: ” كيكو كاسيا، لوكا، كارفاخال، سيرجيو راموس، فاران، ناتشو، ثيو، أشرف حكيمى، كاسيميرو، ماركوس يورينتى، اسينسيو، إيسكو، كوفاسيتش، سيبايوس، بنزيما، جاريث بيل، لوكاس فاسكويز، بورخا مايورال ” .