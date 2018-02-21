لفتة إنسانية رائعة من أمير تبوك نحو الشيخ ” بن غنيم “

محمود البلوي(صدى):

قام سمو الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة تبوك، بالاطمئنان على صحة الشيخ عايد بن صياح بن غنيم، شيخ شمل قبائل موسى من جهينة، متمنيًا له الشفاء العاجل، وذلك على إثر تعرُّضه لحادث مروري.

وتوجه الشيخ عايد بن غنيم، ببالغ الشكر والتقدير لأمير منطقة تبوك، وذلك نظير هذه اللفتة الإنسانية، التي ليست بجديدة من سموه، مثمنًا حرصه الدائم على السؤال عن جميع أبناء المنطقة، داعياً له بأن يجزيه الله – عز وجل – خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل في موازين حسناته.