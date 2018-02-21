” هدف ” يوضح شروط الحصول على دعم برنامج العمل الحر

عادل الحربي(صدى):

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، اليوم الأربعاء، عن شروط الحصول على دعم برنامج العمل الحر، مشيرًا إلى إمكانية تسجيل رواد ورائدات الأعمال إلكترونيًا في البرنامج.

وأوضح الصندوق على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أنه يوجد 3 شروط للحصول على الدعم، ويتمثل أول شرط في التسجيل عبر البوابة الإلكترونية من هنا والحصول على وثيقة العمل الحر.

وأضاف أنه يجب ألا يقل عمر المستفيد عن 18 عامًا، وأن لا يكون المستفيد على رأس العمل في القطاع الذي يعمل به سواء القطاع الحكومي أو الخاص.

يُذكر أن برنامج دعم العمل الحر يهدف إلى دعم توفير الحماية الاجتماعية لممارسي العمل الحر ” ذكور وإناث “؛ وذلك من خلال مساهدمة ” هدف ” بدفع نسبة من قيمة اشتراك التأمينات الاجتماعية نيابة عن ممارس العمل الحر المشترك في البرنامج.