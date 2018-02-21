” الأمن العام ” يحذر من وجود غبار كثيف على طريق ” القصيم “

سالم المطيري(صدى):

ناشدت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم الأربعاء، المسافرين على طريق القصيم، المدينة السريع وطريق القصيم- المدينة القديم، وطريق القصيم حائل القديم، وطريق عنبرة، بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة، وإشعال أنوار المركبات؛ نظرًا لوجود غبار كثيف يعيق الرؤية، وتكاد تكون الرؤية منعدمة، في بعض المواقع.

ونصح الأمن العام، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، سائقي المركبات في المناطق التي تنعدم، فيها الرؤية، بالتوقف عن السير والانتظار، في أقرب محطة أو موقف حتى زوال العوائق أو تجلي الرؤية.

كما أشار إلى إمكانية الاستفسار أو طلب المساعدة، بالاتصال على هاتف الطوارئ، الخاص بالقوات الخاصة لأمن الطرق، 966.