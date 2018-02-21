استحداث 9 أسرة جديدة في العناية المتوسطة بمجمع الملك فيصل بالطائف

حسين العلي (صدى):

قرر مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف,اضافة 9 أسر جديدة بقسم العناية المتوسطة ,لمواجهة الضغط المتزايد ,والتخفيف عن اقسام العناية المركزة .

وأشار مدير المجمع مبارك اليامي ,الى ان استحداث الاسرة سيسهم في احتواء الحالات التي تحتاج الى عناية اقل من المركزة ,وبالتالي ترك المجال في العناية المركزة للحالات اشد خطورة ,موضحا ان العمل يجري حاليا في اعادة تأهيل بعض الاقسام من اجل الارتقاء بالخدمة وتقديم افضل الخدمات للمراجعين والمنومين.

ولفت أن المجمع يسعى الى تجويد كافة الخدمات بما يتفق مع السياسات والاجراءات المعتمده التي تصب في الاخير في مصلحة المريض.

تجدر الاشارة الى ان مجمع مستشفى الملك فيصل استطاع الحصول على اعتراف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالعديد من الزمالات السعودية المختلفة ,باعتبار ان المستشفى يضم كوادر على مستوى عالي من المهنية في العديد من التخصصات الطبية,اضافةالى وجود بنية تحتية متميزه.

يذكر ان بلغ نسبه عمليات جراحه العيون بمجمع الملك فيصل الشهر الماضي بنسبه 99.5٪فيما بلغ مجموع العمليات المجدولة خلال 5 أشهر 1768.