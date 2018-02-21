بالفيديو.. دانة العليان تهاجم صالح الجسمي ” شايب يتكلم حق بنات “

أماني الغامدي(صدى):

هاجمت الفنانة دانة العليان ، الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي ، ووصفته بالشايب والخروف لانتقاده لها ولمريم حسين .

وقالت دانة في مقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، ” في واحد طالع بانستجرام وينشر فيديوهات ويقول واحده بتتكلم عني لما قولت خروف بالإمارات ” .

وتابعت دانة ” إيه في خرفان في الامارات والكويت وكل مكان .ز أنا قاعدة أصلح المجتمع مو نفسك رايح تطلع على ظهري وظهر غيري ومريم حسين تتكلم عنها .. روح الله يستر عليك إذا بدور على فضايحك بلاقي بلاوي .. شايب قاعد يتكلم على بنات ” .

واستطردت قائلة ” أمانة أنا ما أجي على طرف أحد واللي ييجي على طرفي أدوسه ” .