” صحة جدة ” : إحالة مرتكبي المخالفات المرورية للخدمة الاجتماعية

نايف السالم(صدى):

شهدت مستشفى ” الملك فهد ” بمحافظة جدة، أولى خطوات إحالة المخالفين للمستشفيات إلى الخدمة الاجتماعية، وذلك بعد توقيع مذكرة التفاهم والتعاون المشترك، بين إدارة مرور محافظة جدة والشؤون الصحية بالمحافظة، تحت شعار ” سلامتك.. غايتنا ” .

حيث تهدف الاتفاقية، إلى رفع مستوى الوعي المروري لدى مرتكبي المخالفات المرورية، التي تؤثر على السلامة العامة، حيث تتولى إدارة المرور، توجيه المخالفين إلى إدارة المشاركة المجتمعية بـ ” صحة جدة ” .

فيما شهد التوقيع، سمو الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز آل سعود، محافظ جدة، وذلك بمقر المحافظة في جدة، أمس الثلاثاء.

وفي السياق ذاته، أكد عبدالله الغامدي، المتحدث باسم ” صحة جدة ” ، أنه سوف تتم إحالة المخالف من إدارة المرور إلي الصحة، وذلك لرفع مستوى الوعي المروري لدى الشريحة المستهدفة بأخطار الحوادث المرورية، وما ينتج عنها من وفيات وإصابات وإعاقات، وذلك عن طريق البرامج والأنشطة.

جدير بالذكر، أنه كان قد وقعا على مذكرة التفاهم، العميد سليمان بن عبدالله الزكري، مدير مرور جدة، والدكتور مشعل بن مسفر السيالي، مدير الشؤون الصحية بالمحافظة، اللذان أكدا مبدأ التعاون والتنسيق فيما بينهما من أجل رفع مستوى الوعي المروري لدى المستهدفين من الاتفاقية.

فيما قدما ” الزكري، والسيالي ” ، الشكر والتقدير لسمو محافظ جدة، على دعمه غير المحدود لهذه الاتفاقية، والبرامج والمبادرات التي تقدمها الإدارات الحكومية.