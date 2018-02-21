عمل سحري يقلب حياة مواطنة 10 سنوات ويحرمها من الإنجاب

حمود العنزي (صدى):

تسبب عمل سحري لمواطنة في محافظة عفيف، في معاناة نفسيه لها طيلة 10 سنوات، إضافة إلى تسببه في حرمانها من الخلفة.

وأوضحت مصادر في تفاصيل الحادثة أن زملاء المواطنة في العمل لاحظن شيئا غريبا معلقاً في إحدى متعلقاتها الشخصية وحين حاولن إبعاده دخلت في حالة إغماء وتواصلن مع الهيئة.

وعلى الفور باشرت فرقة متخصصة في فك أعمال السحر بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر البلاغ، وثبت لهم أن الجسم الغريب هو عمل سحري، وتم فكه بالطريقة الشرعية.

وتبين أن السيدة كانت طيلة خلال العشرة سنوات، تحاول أن تخفي وتمنع أي أحد من الاقتراب من متعلقها الشخصي المعقود فيه هذا العمل السحري، وكانت تعاني مشاكل أسرية عديدة.