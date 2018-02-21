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فيديو طريف لإنسان الغاب تمسح الزجاج بشفتيها

فيديو طريف لإنسان الغاب تمسح الزجاج بشفتيها
برلين(صدى):

خطفت إنسان الغاب الشهيرة بالأورانجوتان ” ماندي ” في حديقة حيوان مونستر الألمانية ، الانظار إليها بطرافتها في مسح الزجاج .

وظهرت الأورانجوتان ” ماندي ” في مقطع فيديو متداول وهي تنظف نافذتها وتتأكد من بريقها بعدما تخلصت من جميع الأوساخ.

وأثار تصرف ماندي اعجاب زوار الحديقة عندما بدأت تضغط بشفتيها على الزجاج، وتمسحها بساعدها.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 15844 ] نشر منذ 18 دقيقة

بصراحه ما قصرت ام براطم

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