فيديو طريف لإنسان الغاب تمسح الزجاج بشفتيها

برلين(صدى):

خطفت إنسان الغاب الشهيرة بالأورانجوتان ” ماندي ” في حديقة حيوان مونستر الألمانية ، الانظار إليها بطرافتها في مسح الزجاج .

وظهرت الأورانجوتان ” ماندي ” في مقطع فيديو متداول وهي تنظف نافذتها وتتأكد من بريقها بعدما تخلصت من جميع الأوساخ.

وأثار تصرف ماندي اعجاب زوار الحديقة عندما بدأت تضغط بشفتيها على الزجاج، وتمسحها بساعدها.