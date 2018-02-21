فيديو طريف لإنسان الغاب تمسح الزجاج بشفتيها
خطفت إنسان الغاب الشهيرة بالأورانجوتان ” ماندي ” في حديقة حيوان مونستر الألمانية ، الانظار إليها بطرافتها في مسح الزجاج .
وظهرت الأورانجوتان ” ماندي ” في مقطع فيديو متداول وهي تنظف نافذتها وتتأكد من بريقها بعدما تخلصت من جميع الأوساخ.
وأثار تصرف ماندي اعجاب زوار الحديقة عندما بدأت تضغط بشفتيها على الزجاج، وتمسحها بساعدها.
abu ammar[ عدد التعليقات: 15844 ] نشر منذ 18 دقيقة
بصراحه ما قصرت ام براطم
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4143 ] نشر منذ 6 دقائق
سبحان من خلقك وصورك
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