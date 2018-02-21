شركة تقنية تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة تقنية عن وجود وظائف شاغرة للجنسين عن بعد، وذلك وفق المسميات الآتية: مبرمج iOS ومبرمج ويب، ومطور موقع ويب، ومصمم جرافيك، ومطور أندرويد، وذلك في العاصمة الرياض.

وأشارت الشركة إلى أن الأولوية للمواطنين السعوديين رجال ونساء، مؤكدة على ضرورة إتقان مجال العمل، واجتياز الاختبار العملي، كما أن العمل عن بعد، وتقيم الموظف بالمخرجات، ومن الأفضل أن يكون المتقدم مقيمًا بالرياض.

وأوضحت الشركة أنه على المهتمين إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني الآتي وذلك مع مراعاة ذكر المسمى الوظيفي بالعنوان: [email protected]