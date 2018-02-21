القبض على 646 متسلسلًا بـ ” جازان “

تركي السالم(صدى):

استطاعت دوريات فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان، خلال تأديتها مهامها الأمنية المعتادة، التصدي لعمليات تهريب كميات من المسكرات والحشيش، ومركبات تم استخدامها، في عمليات التهريب، بالإضافة إلى القبض على متسللين ومهربين ومخالفين لنظام الإقامة، والعمل في عدد من المواقع المختلفة، وذلك خلال شهر جمادى الأولى الماضي.

وفي هذا السياق، ذكر خالد بن عبدالله قزيز، المتحدث الإعلامي لفرع إدارة المجاهدين، بمنطقة جازان، أن دوريات الفرع تمكنت أثناء قيامها بتكثيف التواجد الأمني، خلال الثلاثين يومًا الماضية، من القبض على ٦٤٦ متسللًا، و٢١٠ مخالفين لنظام الإقامة والعمل، و٥٦ مهربًا، في قضايا مختلفة إلى جانب ضبط ٦٧ مركبة، استخدمت في عمليات التهريب، وضبط كميات من القات.

وأشار: قزيز ” ، إلى أن منسوبي فرع إدارة المجاهدين، ماضون في مكافحة جرائم التهريب والتسلل، والقبض على كل مخالف للأنظمة والقوانين، وتكثيف الوجود الأمني في حدود مسؤوليات الفرع.